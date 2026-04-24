عيادة النفسية بمستشفى الطلبة بجامعة العاصمة تواصل تقديم خدماتها المجانية

تواصل عيادة النفسية بمستشفى الطلبة بجامعة العاصمة تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لجميع طلاب الجامعة، وذلك دعمًا لهم ومساندةً في مواجهة الضغوط النفسية المختلفة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الجامعة المستمرة في خدمة الطلاب والاهتمام بصحتهم النفسية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق النجاح الأكاديمي والاستقرار الشخصي، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور ناصر حمزاوي المدير التنفيذي لمستشفى الطلبة.

وتضم العيادة نخبة من الأطباء المتخصصين المؤهلين لتقديم الاستشارات النفسية والعلاج المناسب في إطار من السرية التامة والخصوصية، بما يضمن حصول الطلاب على الرعاية اللازمة داخل بيئة آمنة وداعمة.

وتؤكد جامعة العاصمة على أهمية طلب الدعم النفسي كخطوة إيجابية نحو التعافي وتحقيق التوازن والنجاح.

مكان تقديم الخدمة:

مستشفى الطلبة بجامعة العاصمة – مبنى (14) بالحرم الجامعي بعين حلوان.