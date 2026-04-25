تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره كريستال بالاس، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

وتُقام المباراة على ملعب “أنفيلد”، معقل الريدز، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لدعم الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية. في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

أهمية اللقاء للفريقين

تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يحتاج ليفربول إلى النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على الفرق المتقدمة في الترتيب، بينما يسعى كريستال بالاس إلى تحقيق مفاجأة خارج أرضه تعزز من معنويات لاعبيه في الجولات المتبقية من الموسم.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول

من المتوقع أن يعتمد ليفربول على تشكيل متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، حيث يأتي في خط الدفاع كل من كورتيس جونز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، وميلوس كيركيز. وفي خط الوسط يتواجد ريان جرافنبيرخ ودومينيك سوبوسلاي.

أما في الخط الأمامي، فيقود الهجوم ألكسندر إيزاك، مدعومًا بالثلاثي الهجومي محمد صلاح، فلوريان فيرتز، وكودي جاكبو، في محاولة لاختراق دفاع كريستال بالاس وتسجيل الأهداف مبكرًا.