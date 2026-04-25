رصف شوارع منطقة تقسيم 4 بـ الإنترلوك في كفرالشيخ | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع منطقة تقسيم 4 بمدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير داخل المدن والمناطق السكنية، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن، مشيراً إلى متابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والمدن للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أي عقبات لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.