تحصين 255 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفرالشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2026، التي أجريت بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك تحت إشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملة حققت نجاحًا كبيرًا، وذلك من خلال تحصين 255 ألفًا و401 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، بنسبة تنفيذ بلغت 99.5% من إجمالي الأعداد المستهدفة، بما يعكس كفاءة فرق التحصين وتعاون المربين.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار جهود مديرية الطب البيطري في أعمال المتابعة والترقيم والتسجيل، وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد البيطري، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المربين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتواصل مع الوحدات البيطرية، للحفاظ على صحة الحيوانات، ودعم استدامة الإنتاج الحيواني بالمحافظة.