التجمع يدعو المؤتمر العام التاسع للحزب للانعقاد نوفمبر 2026.. وفصل محمد رفعت

قررت الأمانة العامة لحزب التجمع باجتماعها صباح اليوم السبت 25 إبريل 2026 دعوة المؤتمر العام التاسع للحزب للانعقاد خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، وتكليف رئيس الحزب النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر العام التاسع للحزب، لإعداد وثائقه وإجراءاته، والإشراف على كافة أعماله ، ويكون مقرراً لها الأمين العام للحزب وعضوية الأمين العام المساعد لشئون التنظيم وأمين التنظيم المركزي، وتستكمل اللجنة تشكيلها من بين عضوية الحزب.

كما قررت الأمانة العامة فصل العضو / محمد رفعت من عضوية الحزب، وتوجيه عقوبة اللوم ولفت النظر والإنذار بالفصل لستة أعضاء، وذلك على خلفية قرار الأمانة العامة باجتماعها السابق بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في عدد من التجاوزات التنظيمية لعدد من أعضاء الحزب، كما فوضت الأمانة العامة رئيس الحزب وكلفته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد كل من يسعى من داخل الحزب أو خارجه لاتخاذ أي إجراء ينال من وحدة وسلامة الحزب.

وتعتبر الأمانة العامة هي المستوى القيادي الأعلى في الحزب والتي تتكون عضويتها من أمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء المكتب السياسي.