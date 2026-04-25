البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح سندات وأذون خزانة بقيمة مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

قلص البنك المركزي المصري؛ من حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ مليار جنيه واحد مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري بشكل دوري؛ العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الإكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة؛ نيابة عن وزارة المالية

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 209 مليار جنيه بما يساوي 4 مليارات دولار، ومقارنة بـ210 مليار جنيه بما يعادل 4.05 مليار دولار تم بيعها في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون خزانة وتحديدًأ من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 195 مليار جنيه للأسبوع الثاني على التوالي.

ومن المستهدف طرح الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 90 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد دون تغير عن الأسبوع الماضي.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 105مليار جنيه .

وخفض البنك المركزي المصري من حجم طرحه لسندات خزانة ذات العائد الثابت، بمقدار مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي؛ ليصل مجمل المستهدف بيعه من استحقاقات الخزانة بالعملة المحلية بقيمة 14 مليار جنيه

وتتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 14 مليارات جنيه تتضمن استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، بالإضافة لاستحقاق 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.