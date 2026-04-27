نظر استئناف 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما.. اليوم

تستكمل محكمة الطفل بالقاهرة، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، نظر استئناف الـ 3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن الطالبة كارما خلال المشاجرة التي نشبت داخل مدرسة خاصة في التجمع.

وكانت نيابة الطفل، قد أحالت- في وقت سابق- قضية التعدي على الطالبة كارما من قبل زملائها داخل مدرسة خاصة في التجمع، إلى محكمة جنايات الطفل.

وسبق أن تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تقرير الطب الشرعى الأولي، والذي أكد تعرض الطالبة كارما لإصابات وكسور؛ نتيجة الاعتداء عليها، كما أوصى التقرير بإعادة فحصها طبيًا بعد 3 أشهر؛ لمتابعة تطورات حالتها الصحية.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كارما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، كما اطلعت على التقرير الطبى الخاص بالطالبة.

واتهم والد الطالبة، المدرسة، بالتقصير والإهمال، فيما تم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.