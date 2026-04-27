التدريب الصحفي في زمن الذكاء الاصطناعي دورة تدريبية بصحفيين الإسكندرية

تنظم نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، دورة تدريب المدربين في "التدريب الصحفي في زمن الذكاء الاصطناعي.. بين النظرية والتطبيق" لمدة 3 أيام تدريبية من 10 إلى 12 مايو القادم، وذلك في إطار دعم نقابة الصحفيين.

أوضحت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، أن الدورة التدريبية من أجل بناء قدرات المدربين الصحفيين، وتعزيز مهاراتهم في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة، على أن تعقد في مقر النقابة لعدد من 15 إلى 20 متدرب.

أشارت النقابة، إلى أن دورة التدريب مجانية لتدريب المدربين في مجال التدريب الصحفي، يقدمها الخبيران عمر مصطفى صحفي وخبير في الإعلام الرقمي، ود. منى عبد المقصود أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة.



تابعت أن الفئة المستهدفة المدربون الصحفيون، والصحفيون ذوو الخبرة الراغبون في تطوير مهاراتهم ليصبحوا مدربين.

وحددت أن أهداف الدورة كالتالي:

- التعرف على أسس التدريب الصحفي ومراحله المختلفة.

- اكتساب مهارات تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية.

- إتقان توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي وأدوات التفاعل مع المتدربين.

- إدارة الوقت والتعامل مع المواقف الصعبة.

- تطوير فهم أعمق لأساليب التدريب الحديثة، سواء وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت.



-مخرجات التدريب: بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم مراحل العملية التدريبية، ودور المدرب فيها.

- إعداد خطة تدريبية متكاملة.

- تصميم جلسات تدريب تفاعلية.

- استخدام تقنيات التدريب المتنوعة لزيادة المشاركة.

- تقييم أثر التدريب وقياس نتائجه.

- إدراك أهمية المنهجية العلمية في التدريب.

