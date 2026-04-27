نقابة الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات "شعبة محرري الصحة"

أعلنت نقابة الصحفيين عن أسماء الصحفيين المرشحين لانتخابات "شعبة محرري الصحة"، على أن يفتح باب التصويت للمكتب التنفيذي للشُّعبة على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء.

أوضحت نقابة الصحفيين، أن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للشُّعبة ستُعلن للعلم بأعضائها، ويحق لمَن يريد الانضمام أو الخروج منها خلال يومين من إعلانها من الإثنين 27 إبريل حتى الثلاثاء 28 إبريل.

ويُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، من الأربعاء 29 إبريل حتى الخميس 30 إبريل 2026م، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وهم المسددون لاشتراك النقابة ، وأعضاء الشُّعبة، الذين لهم حق التصويت.

تبدأ الجمعية العمومية للشُّعبة تسجيل الحضور في الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعة، وذلك يوم الأحد (3 مايو )، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.

وجاءت أسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لانتخابات “شعبة محرري الصحة” كالتالي:

1- رئيس الشُّعبة،عبدالله محمد السيد عدلى عبدالله الصبيحى الأهرام

2- أعضاء المكتب التنفيذي

- ايمان عبدالفتاح محمد عبدالعال الجندى

- عاطف محمود محمد محمود السيد

- عبدالمجيد عبدالله أحمد عبدالله

-فاتن خديوى على خديوى

-مروة صالح محمد صالح

-مصطفى حجاج محمود طلحه

-منى السيد حسين خليل



في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل لمدة ساعتين ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الأحد (10 مايو 2026م)، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.