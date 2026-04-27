الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقابة الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات "شعبة محرري الصحة"

نقابة الصحفيين
عبدالوكيل أبو القاسم

أعلنت نقابة الصحفيين عن أسماء الصحفيين المرشحين لانتخابات "شعبة محرري الصحة"، على أن يفتح باب التصويت للمكتب التنفيذي للشُّعبة على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء.

أوضحت نقابة الصحفيين، أن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للشُّعبة ستُعلن للعلم بأعضائها، ويحق لمَن يريد الانضمام أو الخروج منها خلال يومين من إعلانها من الإثنين 27 إبريل حتى الثلاثاء 28 إبريل.

ويُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، من الأربعاء 29 إبريل حتى الخميس 30 إبريل 2026م، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وهم المسددون لاشتراك النقابة ، وأعضاء الشُّعبة، الذين لهم حق التصويت.

تبدأ الجمعية العمومية للشُّعبة تسجيل الحضور في الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعة، وذلك يوم الأحد  (3 مايو )، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.

 وجاءت أسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لانتخابات “شعبة محرري الصحة” كالتالي:
1- رئيس الشُّعبة،عبدالله محمد السيد عدلى عبدالله الصبيحى الأهرام

2- أعضاء المكتب التنفيذي
- ايمان عبدالفتاح محمد عبدالعال الجندى   
- عاطف محمود محمد محمود السيد    
- عبدالمجيد عبدالله أحمد عبدالله  
-فاتن خديوى على خديوى    
-مروة صالح محمد صالح    
-مصطفى حجاج محمود طلحه    
-منى السيد حسين خليل  

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل لمدة ساعتين ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الأحد (10 مايو 2026م)، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.   

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

ترشيحاتنا

عقارات

تمويل مصرفي بقيمة 5.5 مليار جنيه لدعم توسعات عمرانية بشرق القاهرة

غلق المحال

إلغاء مواعيد غلق المحال يعيد الحيوية للأسواق ويعزز حركة التجارة الداخلية

سعر الذهب في مصر

صعود جديد.. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم بمصر

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52

سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

شيرين عبدالوهاب

اللي جاي قد الغياب.. شيرين عبد الوهاب تعلن بداية مرحلة جديدة

محاولة اغتيال ترامب

كيف دخل المسلح الحفل؟.. تفاصيل حادث إطلاق النار على ترامب

محمود الليثي

بعد دعمه لـ شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه البابا

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد