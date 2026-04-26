العقالي: التشدد وتمزيق الأمة أخطر من البدعة.. والإسلام أبسط مما نصوره

أكد الداعية الشيخ عبدالغني العقالي، ابن مركز البداري بمحافظة أسيوط، أن تفاعل الجمهور مع دعوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعكس احتياج الناس لخطاب ديني بسيط ومتزن، معربًا عن أمله في أن يتقبل الله عمله ويجعله خالصًا لوجهه.

تقديم الدين بصورته الحقيقية

وأوضح العقالي، خلال حواره في برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2 وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أنه يحرص على تقديم الدين بصورته الحقيقية بعيدًا عن التعقيد، مشيرًا إلى أن المجتمع شهد حالة من التوتر بسبب الإفراط في إطلاق الأحكام واتهام كل جديد بالبدعة، إلى جانب الطعن في العلماء وتصنيف الناس، وهو ما أدى إلى الانقسام والفرقة.

جوهر الإسلام

وأضاف أن جوهر الإسلام قائم على البساطة واليسر، مستشهدًا بما كان يحدث في عهد النبي محمد ﷺ، حين كان الداخل في الإسلام يكتفي بالنطق بالشهادتين، ليصبح جزءًا من جماعة المسلمين دون تعقيدات أو تشدد.

المبالغة في التشدد والتصنيف

وأشار إلى أن المبالغة في التشدد والتصنيف أضرت بصورة الدين وأسهمت في زيادة حالة الاستقطاب داخل المجتمع، متسائلًا عن جدوى هذا النهج في ظل تعاليم دين تدعو إلى التيسير والوحدة.

روح الإسلام السمحة

واختتم العقالي حديثه بالتأكيد على ضرورة العودة إلى روح الإسلام السمحة، التي تقوم على التبسيط ونبذ الخلاف، بما يعزز من تماسك المجتمع ويحد من مظاهر الانقسام.