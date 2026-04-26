مجمع خدمات حكومي بكفر سعد في إطار حياة كريمة



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية، بمركز كفر سعد، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، جاءت فى إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وجاءت بحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى الجهة التنفيذية " جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير " والجهة الاستشارية " دار الهندسة "

واستهل " محافظ دمياط " جولته بزيارة قرية الوسطاني، حيث تفقد الوحدة الصحية ، التى تم انشاؤها ضمن أعمال المبادرة، واطلع على موقف التنفيذ وتطابقها مع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمنشآت الرعاية الأولية و أنظمة الحماية المدنية والمرافق ، وخطة الفرش والتجهيز والتشغيل ، وخلال الزيارة ناقش " المحافظ " موقف تسليم الوحدات الصحية بقرى المركز و نهو الأعمال بباقى الوحدات .

وبذات القرية ،، تفقد " المحافظ " مجمع الخدمات الحكومية، وتابع آلية العمل بالمركز التكنولوجي به للتيسير على المواطنين خلال تلقى الخدمات، و وجه ممثلى الجهة التنفيذية بتلافى الملاحظات بواجهة المبنى .

واستكمل جولته بتفقد مركز الشباب الذى شهد أعمال تطوير ضمن المبادرة، و تابع خطة التشغيل به لتقديم خدمات للشباب والنشء بالقرية، حيث وجه تعليماته إلى مديرية الشباب والرياضة بتفعيل هذه الخطة .