خبير تنمية بشرية: الثقة بالنفس خط الدفاع الأول في مواجهة ضغوط العمل

أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن من المهم فصل الطبيعة الشخصية عن بيئة العمل، موضحًا أن "الشغل حقوق ومسؤوليات" ويجب التعامل معه وفق هذا الإطار دون خلطه بالجوانب الشخصية.

وشدد طارق إلياس، خلال لقاءه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على ضرورة التركيز على "المحطة الأولى" في التعامل مع ضغوط العمل، عبر البحث عن أهم الجوانب التي تساعد على تعزيز الثقة بالنفس، والرد على السلبية أولًا، مؤكدًا أهمية الثقة في الأدوات والقدرات الشخصية وعدم التأثر بما قد يهز هذه الثقة.

وأضاف طارق إلياس، أن المظهر الشخصي حق أصيل لا يجب السماح لأحد بالتدخل فيه، مع ضرورة الحفاظ على الخصوصية وعدم السماح باقتحام المساحات الشخصية، داعيًا إلى حل المشكلات داخل الدائرة القريبة وبشكل سريع، خاصة في بيئات العمل التي قد تشهد ضغوطًا أو تحرشًا لفظيًا أو تهديدات لفظية أو بدنية.

وأشار طارق إلياس إلى أهمية الانتقال إلى بيئة عمل أكثر أمانًا حتى لو كان ذلك براتب أقل، طالما كان المكان مناسبًا نفسيًا ومهنيًا، ناصحًا بضرورة وضع بدائل مهنية وعدم الاستمرار في عمل غير مناسب إلا بعد تأمين فرصة أخرى مناسبة، مع التأكيد على أهمية التخطيط الجيد قبل الاستقالة، مؤكدًا على أن الثقة في النفس والقدرات المهنية تمثل المفتاح الأساسي للنجاح والاستمرار في بيئة العمل.