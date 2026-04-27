جامعة العاصمة تنظم ورشة عمل توعوية لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب

نظّمت جامعة العاصمة، من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي، ورشة عمل توعوية حول مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وذلك بمقر الكلية، بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيناس بدير، عميد كلية الاقتصاد المنزلي.

وحاضرت في الورشة الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتولى التنسيق والتنظيم كلٌّ من الدكتورة دعاء عمر، مدير وحدة حماية البيئة، والدكتورة أسماء أحمد حسين، مدير وحدة ضمان الجودة، وبحضور الدكتورة روضة حمزة، مدير وحدة العلاقات العامة والتواصل المجتمعي بكلية الاقتصاد المنزلي.

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، شملت أسباب التطرف الفكري والعوامل المؤدية إليه وسبل مواجهته، كما تضمنت عرض فيديو توعوي حول أهمية التعليم في التصدي للأفكار المتطرفة والإرهاب.

وفي ختام الفعالية، تم تقسيم الطلاب إلى ورش عمل تفاعلية لمناقشة آليات مواجهة التطرف الفكري والإرهاب من خلال التخصصات العلمية المختلفة، حيث أسفرت المناقشات عن مخرجات إيجابية وفعالة، وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة والاستفادة من الورشة.

كما تم قياس عائد النشاط من قبل المشاركين، وفي ختام الفعالية قامت وحدة ضمان الجودة ووحدة حماية البيئة بتقديم شهادة تقدير الدكتورة سماح سالم، تقديرًا لجهودها المبذولة في تنظيم وإثراء الورشة.