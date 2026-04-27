بيطري الغربية: تحصين 266 ألفا و554 من رؤوس الماشية

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2026 ، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والمقرر أنطلقها غدا الثلاثاء.

وأشارت مدير مديرية الطب البيطرى، إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

وأضافت ، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

وناشدت المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.