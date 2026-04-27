ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا على 60 جوال دقيق مدعم في حملات بالغربية

اتخذت مديرية التموين بمحافظة الغربية،إجراءات قانونية ضد أصحاب 5 مخابز بزفتى وقطور وسمنود، استولوا على 60 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية

تلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 5 مخابز بزفتى وقطور وسمنود ، استولوا على 60 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ردع مخالفين

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

توجيهات محافظ الغربية

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.