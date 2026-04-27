ضبط 1155 لتر بنزين وسولار بأسوان وإحالة المتهمين للنيابة

واصلت أجهزة مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات والتصدى لمحاولات التلاعب .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية ، ومتابعة الإلتزام الكامل بالمنظومة الجديدة للتزود بالوقود والمحروقات .

وفى هذا السياق ، تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بأسوان من توجيه ضربات حاسمة وناجحة لمافيا السوق السوداء ، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بمنطقة أطلس أثناء قيامه بتجميع كمية قدرها 450 لتر بنزين ، من خلال تفريغها داخل جراكن من الدراجات النارية والتروسيكلات فى محاولة لإعادة بيعها خارج الإطار القانونى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإحالته إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما نجحت الحملة فى ضبط حالة أخرى بشارع السماد ، حيث تم ضبط شخص يقوم بتجميع 125 لتر سولار داخل أحد مخازن الأخشاب بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ، مع عرض الواقعة على النيابة العامة .

وفى نفس السياق تم ضبط سيارة بمطلع المحمودية ويوجد بها كمية من السولار وصلت إلى 580 لتر ، وفر سائقها هارباً ، وتم التحفظ على السيارة والكمية ، وتم تحرير محضر بالمخالفة .

وتؤكد محافظة أسوان أنها ماضية بكل حسم فى مواجهة أى محاولات للتلاعب أو الإتجار غير المشروع فى المواد البترولية ، ولن تسمح بوجود سوق سوداء تضر بمصالح المواطنين أو تهدر الدعم الموجه لهم .

مع التشديد على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بجميع المراكز والمدن ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل قوة وشفافية .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أى ممارسات غير قانونية بما يساهم فى إحكام الرقابة ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الإنضباط والإستقرار داخل الشارع الأسوانى .