قمة نارية بالدوري المصري.. 3 مباريات حاسمة اليوم في السباق على اللقب

تترقب الجماهير المصرية مساء اليوم الإثنين مواجهات من العيار الثقيل في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز حيث تقام 3 مباريات قد تلعب دورا حاسما في صراع التتويج باللقب هذا الموسم يتصدرها لقاء الزمالك أمام إنبي، إلى جانب قمة الأهلي وبيراميدز بالإضافة إلى لقاء سموحة والمصري.

موقف الفرق في جدول الترتيب

يدخل الزمالك الجولة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن الأهلي وبيراميدز اللذين يتقاسمان المركزين الثاني والثالث برصيد 44 نقطة لكل منهما مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية المسابقة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 35 نقطة في سباق لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

القنوات الناقلة للمباريات

تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل مباشر مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباريات لتقديم قراءة فنية لكافة أحداث الجولة المهمة في مرحلة الحسم.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدى سليمان

الدفاع: أحمد فتوح – عمر جابر – محمود الونش – حسام عبد المجيد

الوسط: عبد الله السعيد – محمد شحاتة – محمد السيد أو أدم كايد

الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

أما الأهلي، فمن المنتظر أن يخوض المواجهة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – تريزيجيه – أحمد سيد زيزو

الهجوم: طاهر محمد طاهر

الغيابات المؤثرة في القطبين

يعاني الزمالك من عدة غيابات بارزة أبرزها محمد إسماعيل للإيقاف، إلى جانب إصابات واستبعادات فنية شملت عددا من اللاعبين مثل عمرو ناصر ومحمود جهاد وأحمد حسام وغيرهم.

وفي المقابل، يفتقد الأهلي خدمات عدد من لاعبيه على رأسهم حسين الشحات ومحمد الشناوي للإيقاف بالإضافة إلى إصابات أخرى وغيابات فنية مؤثرة قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

جولة حاسمة في طريق اللقب

تأتي هذه الجولة في توقيت بالغ الأهمية حيث تشتعل المنافسة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري، في ظل تقارب النقاط ودخول المسابقة مراحلها الحاسمة ما يجعل نتائج اليوم قد ترسم ملامح البطل بشكل كبير.