محافظات

3 أيام.. انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن مركزي أبنوب والفتح بأسيوط

إيهاب عمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع المياه بمركزي أبنوب والفتح لمدة 8 ساعات على مدار 3 أيام وذلك في إطار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الطوابية المرشحة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».


وأوضحت الشركة أن الأعمال المزمع تنفيذها تشمل توريد وتركيب عدد (3) بوابات خاصة على فتحات دخول مواسير بيارة المياه العكرة داخل محطة الطوابية، وهو ما يستلزم إيقاف تشغيل المحطة خلال فترات محددة لضمان تنفيذ الأعمال الفنية بالشكل الآمن والمطلوب ووفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه الأعمال اعتبارًا من اليوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يتم إيقاف تشغيل محطة الطوابية المرشحة يوميًا من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، بإجمالي 8 ساعات لكل يوم، ما يؤدي إلى تأثر الخدمة وضعفها، خاصة خلال فترات الذروة، بالمناطق الواقعة في نطاق مركزي أبنوب والفتح.


وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنها اتخذت حزمة من الإجراءات اللازمة لتقليل آثار تلك الأعمال على المواطنين، حيث سيتم تشغيل المحطات الارتوازية البديلة لتعويض جزء من كميات المياه، إلى جانب الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة، وذلك عند الطلب.


كما ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال، تفاديًا لأي تأثيرات قد تنتج عن ضعف الخدمة أو انقطاعها المؤقت.


وشددت الشركة على جاهزية فرق الطوارئ والمتابعة للعمل على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات، داعية المواطنين إلى التواصل من خلال الخط الساخن (125)، أو الهاتف (01280733990)، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم (01281565653)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة والموقع الإلكتروني، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تطرأ خلال فترة تنفيذ الأعمال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

صلاة الجماعة

هل يجوز قطع صلاة النافلة للحاق بصلاة الفرض مع الجماعة ؟.. الموقف الشرعي

كيف رسخ الإسلام قيمة احترام الآخر

علي جمعة يوضح كيف رسخ الإسلام قيمة احترام الآخر

دار الإفتاء

أيهما مقدم على الآخر أداء الحج أم مساعدة الأبناء في الزواج ؟ ..الإفتاء تجيب

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد