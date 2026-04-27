3 أيام.. انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن مركزي أبنوب والفتح بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع المياه بمركزي أبنوب والفتح لمدة 8 ساعات على مدار 3 أيام وذلك في إطار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الطوابية المرشحة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وأوضحت الشركة أن الأعمال المزمع تنفيذها تشمل توريد وتركيب عدد (3) بوابات خاصة على فتحات دخول مواسير بيارة المياه العكرة داخل محطة الطوابية، وهو ما يستلزم إيقاف تشغيل المحطة خلال فترات محددة لضمان تنفيذ الأعمال الفنية بالشكل الآمن والمطلوب ووفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه الأعمال اعتبارًا من اليوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يتم إيقاف تشغيل محطة الطوابية المرشحة يوميًا من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، بإجمالي 8 ساعات لكل يوم، ما يؤدي إلى تأثر الخدمة وضعفها، خاصة خلال فترات الذروة، بالمناطق الواقعة في نطاق مركزي أبنوب والفتح.



وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنها اتخذت حزمة من الإجراءات اللازمة لتقليل آثار تلك الأعمال على المواطنين، حيث سيتم تشغيل المحطات الارتوازية البديلة لتعويض جزء من كميات المياه، إلى جانب الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة، وذلك عند الطلب.



كما ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال، تفاديًا لأي تأثيرات قد تنتج عن ضعف الخدمة أو انقطاعها المؤقت.



وشددت الشركة على جاهزية فرق الطوارئ والمتابعة للعمل على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات، داعية المواطنين إلى التواصل من خلال الخط الساخن (125)، أو الهاتف (01280733990)، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم (01281565653)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة والموقع الإلكتروني، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تطرأ خلال فترة تنفيذ الأعمال.