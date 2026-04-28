فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري
ننشر تفاصيل دعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل أمام المحكمة
يدرسها طلاب 2 ثانوي بدون نجاح ورسوب|5 معلومات عن مادة الثقافة المالية
تعديل تاريخي في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026.. نظام جديد لمحو البطاقات الصفراء
وزير التعليم : مادة الثقافة المالية سيتم تدريسها على منصة البرمجة
البرلمان يفتح ملف الأسرة المصرية.. «تضامن النواب» تناقش قضايا محورية اليوم
فتح محفظة بـ500 جنيه للتداول في البورصة للطلاب الناجحين في الثقافة المالية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026
برلماني: 97% من مخالفات البناء خارج منظومة التصالح بسبب «نموذج 10»
تفاصيل المقترح الإيراني الجديد للسلام.. وموقف ترامب منه
3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو
وزير التعليم: مادة الثقافة المالية “مافيهاش نجاح ورسوب” وسنفتح محافظ استثمارية للطلاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

صينية اللحمة في الفرن.. أسرار الطعم المصري الأصيل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

أسماء عبد الحفيظ

تُعد صينية اللحمة في الفرن من أشهر الأكلات التقليدية في المطبخ المصري، حيث تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للوجبات اليومية والعزومات. وتتميز هذه الوصفة بإمكانية تنويع مكوناتها حسب الرغبة، سواء بإضافة الخضروات أو الاكتفاء بالبصل والتوابل للحصول على مذاق كلاسيكي شهي، للشيف عايدة عصام .

مكونات صينية اللحمة

لتحضير صينية لحمة ناجحة بطعم مميز، نحتاج إلى المكونات التالية:

  • ½ كيلو لحم مكعبات (كندوز أو بتلو)
  • 2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح
  • 2 حبة طماطم مبشورة أو مقطعة
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • 1 كوب شوربة (يفضل شوربة لحمة)
  • 2 ملعقة سمن أو زيت
  • ملح حسب الرغبة
  • فلفل أسود
  • بهارات لحمة
  • ورق لورا وحبهان (اختياري)
  • رشة قرفة خفيفة

طريقة عمل صينية اللحمة في الفرن

تبدأ أولى خطوات التحضير بتسخين السمن أو الزيت في إناء على النار، ثم إضافة قطع اللحم وتشويحها جيدًا حتى يتغير لونها، وهي خطوة أساسية للحفاظ على عصارة اللحم. بعد ذلك يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم والتوابل المختلفة مثل الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة.

في الخطوة التالية، تُضاف الطماطم والصلصة ويُترك الخليط على النار لبضع دقائق حتى تتجانس النكهات. بعدها يُنقل المزيج إلى صينية فرن، ويُضاف إليه كوب الشوربة، ثم تُغطى الصينية بورق الألومنيوم.

تُوضع الصينية في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة، حتى ينضج اللحم تمامًا. بعد ذلك، يتم إزالة ورق الفويل وترك الصينية في الفرن لبضع دقائق إضافية حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا جذابًا.

أسرار نجاح صنية اللحمة

للحصول على أفضل نتيجة، ينصح خبراء الطهي باتباع بعض الخطوات المهمة، مثل اختيار نوع لحم طري وسريع النضج، وعدم الإكثار من السوائل داخل الصينية حتى لا تفقد الطعم المركز. كما أن استخدام شوربة اللحمة بدلًا من الماء يضيف نكهة أقوى.

ويُفضل أيضًا طهي الصينية على نار هادئة داخل الفرن، لأن التسوية البطيئة تساعد على تطرية اللحم والحفاظ على قوامه. ويمكن إضافة شرائح البطاطس أو الجزر لإضفاء طعم مختلف وزيادة القيمة الغذائية للطبق.

القيمة الغذائية لصنية اللحمة

تحتوي صنية اللحمة على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد في بناء العضلات، بالإضافة إلى الحديد والزنك الضروريين لصحة الجسم. كما توفر الدهون المستخدمة في الطهي مصدرًا للطاقة، لكن يُفضل الاعتدال في تناولها للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

طريقة التقديم

تُقدم صنية اللحمة ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، مع طبق من السلطة الخضراء أو الطحينة، مما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

قافلة "زاد العزة" الـ 184 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

وزير الري يبحث إجراءات التحول الرقمي بالهيئة العامة للمساحة

مجلة «آفاق المناخ» بالوزراء تحصل على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

