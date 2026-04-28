صينية اللحمة في الفرن.. أسرار الطعم المصري الأصيل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تُعد صينية اللحمة في الفرن من أشهر الأكلات التقليدية في المطبخ المصري، حيث تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للوجبات اليومية والعزومات. وتتميز هذه الوصفة بإمكانية تنويع مكوناتها حسب الرغبة، سواء بإضافة الخضروات أو الاكتفاء بالبصل والتوابل للحصول على مذاق كلاسيكي شهي، للشيف عايدة عصام .

مكونات صينية اللحمة

لتحضير صينية لحمة ناجحة بطعم مميز، نحتاج إلى المكونات التالية:

½ كيلو لحم مكعبات (كندوز أو بتلو)

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 حبة طماطم مبشورة أو مقطعة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

1 كوب شوربة (يفضل شوربة لحمة)

2 ملعقة سمن أو زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بهارات لحمة

ورق لورا وحبهان (اختياري)

رشة قرفة خفيفة

طريقة عمل صينية اللحمة في الفرن

تبدأ أولى خطوات التحضير بتسخين السمن أو الزيت في إناء على النار، ثم إضافة قطع اللحم وتشويحها جيدًا حتى يتغير لونها، وهي خطوة أساسية للحفاظ على عصارة اللحم. بعد ذلك يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم والتوابل المختلفة مثل الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة.

في الخطوة التالية، تُضاف الطماطم والصلصة ويُترك الخليط على النار لبضع دقائق حتى تتجانس النكهات. بعدها يُنقل المزيج إلى صينية فرن، ويُضاف إليه كوب الشوربة، ثم تُغطى الصينية بورق الألومنيوم.

تُوضع الصينية في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة، حتى ينضج اللحم تمامًا. بعد ذلك، يتم إزالة ورق الفويل وترك الصينية في الفرن لبضع دقائق إضافية حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا جذابًا.

أسرار نجاح صنية اللحمة

للحصول على أفضل نتيجة، ينصح خبراء الطهي باتباع بعض الخطوات المهمة، مثل اختيار نوع لحم طري وسريع النضج، وعدم الإكثار من السوائل داخل الصينية حتى لا تفقد الطعم المركز. كما أن استخدام شوربة اللحمة بدلًا من الماء يضيف نكهة أقوى.

ويُفضل أيضًا طهي الصينية على نار هادئة داخل الفرن، لأن التسوية البطيئة تساعد على تطرية اللحم والحفاظ على قوامه. ويمكن إضافة شرائح البطاطس أو الجزر لإضفاء طعم مختلف وزيادة القيمة الغذائية للطبق.

القيمة الغذائية لصنية اللحمة

تحتوي صنية اللحمة على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد في بناء العضلات، بالإضافة إلى الحديد والزنك الضروريين لصحة الجسم. كما توفر الدهون المستخدمة في الطهي مصدرًا للطاقة، لكن يُفضل الاعتدال في تناولها للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

طريقة التقديم

تُقدم صنية اللحمة ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، مع طبق من السلطة الخضراء أو الطحينة، مما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة تناسب جميع أفراد الأسرة.