قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة
حلف بالطلاق بأنه لن يزور أمه فهل يقع الطلاق؟.. أمين الإفتاء: عليه كفارة
درون مفخخة إسرائيلية تلاحق سيارة وتنفجر بها على طريق بلدة الحنية
بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها
ترامب: إيران في "حالة انهيار" وتريد من واشنطن فتح مضيق هرمز
بعد إيقاف محمد هاني .. مفاجأة في مباراة الأهلي بالقمة أمام الزمالك
إلغاء واسع للرحلات | مطارات أوروبا في خطر لسبب صادم
الحق سجل قبل انتهاء المدة .. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
لكل عضو دوره.. خالد الجندي: الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة
إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بنجع حمادى .. صور
ضربوا بعض في خلاف عائلي .. التحفظ على هالة سرور وشقيقتها وأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه كابتيفا 2026 تباع بهذا المواصفات

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه كابتيفا موديل 2026، وتنتمي كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتحتاج إلي 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 300 ألف جنيه .

