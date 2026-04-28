شيفروليه كابتيفا 2026 تباع بهذا المواصفات

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه كابتيفا موديل 2026، وتنتمي كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتحتاج إلي 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 300 ألف جنيه .