غرفة السياحة تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء القادم

تعقد غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جمعيتها العمومية العادية لعام 2026 يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس من مايو ، يتضمن جدول أعمال الجمعية عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2025 وعرض الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 ، النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2025



وقد وجهت الغرفة الدعوة لحضور الجمعية إلى الشركات موقعة من الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة واسامة عمارة المدير التنفيذي ، كما أخطرت الغرفة أعضائها من أصحاب شركات السياحة بالضوابط القانونية والإدارية لحضور الاجتماع ، طبقا للقانون ليمثل الشركة في الحضور الممثل القانوني لها المعتمد لدى الوزارة ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة فى الغرفة ممثلا لمنشأة أخرى فى غرفة أخرى.





وتيسيراً وتسهيلاً على الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية وتوفيراً للوقت والجهد ، وتطبيقاً للمنهج المشترك بين الوزارة والغرفة في إتباع الأساليب الإلكترونية الحديثة ، فقد تم الإتفاق بينهما على انهاء اجراءات الحضور الكترونيا من خلال موقع الغرفة وبالية محددة تضمنتها الدعوة للجمعية العمومية التي وجهتها الغرفة للشركات والتي تضمنت مكان انعقاد الجمعية بفندق ريتز كارلتون التحرير.



كما طلبت الغرفة من الشركات إرسال كافة الاستفسارات المتعلقة بالميزانية إلى مكتب فتحى سعيد مراقب حسابات الغرفة حتى قبل 48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية ليتولى الرد عليها.