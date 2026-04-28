محافظ بني سويف يفاجئ مخبزا بإهناسيا ويشدد على تطبيق الغرامات بعد رصد مخالفات إدارية

فاجأ اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أحد المخابز البلدية بمدينة إهناسيا، في زيارة ميدانية مفاجئة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها منظومة الخبز المدعم وجودته ووزنه.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ مراحل إنتاج الخبز داخل المخبز، بداية من إعداد العجين وحتى خروج الرغيف، كما تابع إجراءات النظافة العامة ومعدلات الالتزام بمعايير التشغيل، مؤكدًا أهمية وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب أو تقصير.

وكشفت الجولة عن وجود بعض المخالفات، أبرزها نقص وزن رغيف الخبز بنحو 10 جرامات عن الوزن المقرر، إلى جانب عدم وجود سجل خاص بالزيارات والتفتيش داخل المخبز، وهو ما اعتبره المحافظ خللاً في منظومة الرقابة والانضباط.

وعلى الفور، وجّه المحافظ مسؤولي مديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر ضد المخالفين، مع التشديد على تطبيق الغرامات المقررة وفقًا للقانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات والحفاظ على حقوق المواطنين.

كما كلف المحافظ إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة بزيادة معدلات المرور المفاجئ على المخابز، خاصة التي سبق المرور عليها، للتأكد من انتظام العمل وتلافي أوجه القصور التي يتم رصدها، مع رفع تقارير دورية بنتائج الحملات.

وأكد المحافظ أن جودة رغيف الخبز المدعم خط أحمر، ولا مجال للتهاون في أي تقصير يمس حياة المواطن اليومية، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مفاجئ ودوري لضبط الأسواق والخدمات.

جاء ذلك بحضور النائب سيد الجزار عضو مجلس النواب، وأحمد توفيق رئيس مدينة إهناسيا، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مسؤولي التموين والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.



