هاتف إيكو نيو 10 الصيني .. هل يعيد تعريف معايير الفلاجشيب؟

بعد أن شوّقت شركة iQOO جمهورها خلال الأيام الماضية بإصدارات جديدة من هواتفها الذكية، أكدت الآن أن هاتف Neo 10 سيصل قريبًا بألوان جديدة. لا يتضمن التحديث أي تغييرات في المواصفات، ولكنه يمنح المستخدمين خيارات أوسع تتجاوز الألوان الجريئة المتوفرة منذ إطلاق الهاتف.

تم الكشف عن هاتف iQOO Neo 10 كما شوّقت الشركة لإصدار أسود اللون، من المتوقع إطلاقه بالتزامن مع الإصدار الأبيض الجديد. ستنضم هذه الألوان الجديدة إلى إصداري الأحمر الناري والتيتانيوم

يواصل الهاتف ترسيخ مكانته كواحد من الهواتف الذكية القليلة في فئته التي تعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع . كما يتضمن شريحة Q1 المخصصة من iQOO، المصممة لتحسين أداء الألعاب وثبات معدل الإطارات خلال جلسات اللعب الطويلة.

هاتف iQOO Neo 10

مواصفات وسعر هاتف iQOO Neo 10

يتميز هاتف iQOO Neo 10 بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. تصل سطوع الشاشة إلى 5500 شمعة/م².

أما بالنسبة للتصوير، فيأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية من سوني بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. وفي الأمام، توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

للتخفيف من الحرارة أثناء جلسات اللعب المكثفة، يشتمل جهاز Neo 10 على نظام تبريد كبير بغرفة بخار مساحتها 7000 مم². ويعمل الجهاز ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، كما يتميز بتصميم مقاوم للغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP65.

يبدأ سعر هاتف iQOO Neo 10 من 34,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر النسخة الأعلى 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 43,999 روبية هندية. ومن المتوقع أن تحمل النسخ الجديدة ذات الألوان المختلفة نفس الأسعار