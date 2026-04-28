الجزائر والولايات المتحدة تبحثان عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية المشتركة

بحث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجزائر أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، الذي يزور الجزائر حاليا، عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) - أنه جرى استعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها، من خلال تعزيز الحوار الاستراتيجي وتوطيد الشراكة في مجالات التعاون ذات الأولوية مثل الطاقة، والاستثمار، والابتكار، والتجارة، والنقل الجوي وكذا التعليم العالي.

كما ناقشا عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وكذا مستجدات المسار السياسي الرامي لحل قضية الصحراء الغربية.