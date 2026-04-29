الإذاعة المصرية تحتفل بعيد العمال بخريطة برامجية شاملة

تحتفل الإذاعة المصرية بعيد العمال من خلال خريطة برامجية متكاملة تغطي مختلف شبكاتها الإذاعية، وذلك في إطار حرصها على إبراز دور العمال في مسيرة التنمية والبناء، وتسليط الضوء على إسهاماتهم في دفع عجلة الإنتاج .

واعتمد عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة، خطة الاحتفال بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الشبكات الإذاعية ستقدم تغطية متميزة على مدار اليوم، تتضمن فترات مفتوحة وبرامج خاصة تستعرض نماذج مشرفة من عمال مصر، إلى جانب استضافة عدد من القيادات العمالية والخبراء لمناقشة قضايا العمل والإنتاج .

وأوضح أن الاحتفالية تشمل بث رسائل توعوية وفقرات درامية وغنائية تعكس قيمة العمل وأهميته في بناء المجتمع، بما يواكب الدور الوطني الذي تقوم به الإذاعة المصرية منذ نشأتها في نشر الوعي وخدمة قضايا المجتمع، مشددًا على أن الإذاعة ستظل منبرًا داعمًا لكل فئات المجتمع، وفي مقدمتهم العمال، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المستمر.

وعلى شبكة البرنامج العام، تقدم الفترة المفتوحة "صباح الخير" لقاءات مباشرة مع نقيب العمال وعدد من العاملين للحديث عن آمالهم وطموحاتهم، فيما يتناول "حديث الصباح" موضوع "العمل ميزان الإسلام"، وتقدم "لؤلؤة من السنة" حلقة عن العمل الجاد، إلى جانب برنامج "قصة فكرة" الذي يستعرض تفاصيل اختيار الأول من مايو عيدًا للعمال. كما تناقش فقرات "إلى ربات البيوت" تربية الأبناء على حب العمل وحقوق المرأة العاملة، بينما يرصد برنامج "حكاية عمر" نماذج ناجحة من العمال وتكريمهم، وتُخصص فترات خاصة لرصد أبرز ما تناولته المواقع الإخبارية حول قضايا العمل.

كما تتضمن الخريطة برنامجًا دراميًا خاصًا عن عيد العمال، إلى جانب مجموعة من البرامج المتنوعة مثل "حكايات اليقين" و"دعاء الكروان" و"حكايات أدبية" و"ليلة طرب".

وتقدم شبكة صوت العرب مجموعة من البرامج الخاصة، منها "أغنيات اليوم"، و"يومك سعيد"، و"حدث في مثل هذا اليوم" الذي يبرز أهمية العمل، و"كلام في الفن" عن أغاني العمل، و"معاني الحياة" حول قيمة العمل في بناء الوطن، إلى جانب برامج "بالوعي" و"وثائقيات" و"ندوة الميكروفون" و"أطفال اليوم" و"سينمائيات".

وفي إذاعة الشرق الأوسط، تُبث فقرات "تحية تقدير واعتزاز" لتهنئة عمال مصر، و"اللي بني مصر" التي تستضيف صحفيين للحديث عن دور العمال في النهضة الوطنية، و"عايش الدور" التي تتناول صورة العمال في السينما المصرية.

أما شبكة الشباب والرياضة، فتقدم فترات مفتوحة متنوعة مثل "النهار من أوله" و"الإيد في الإيد" و"الغلطة بورطة" و"لو مش سامع اسمع"، والتي تتناول تاريخ عيد العمال وأهميته وأبرز الأغاني المرتبطة بالعمل.

وتخصص إذاعة القرآن الكريم فترات مفتوحة بعنوان "الإسلام والحياة" تتناول مفهوم الكسب الحلال وأهمية العمل في الإسلام، إلى جانب برامج دينية تؤكد أن العمل عبادة وواجب إنساني.

وفي الشبكة الثقافية، تقدم البرامج الأوروبية (الإنجليزي والفرنسي والإيطالي واليوناني) فقرات خاصة تستعرض تاريخ عيد العمال عالميًا وأهميته، بينما يقدم البرنامج الثقافي والموسيقي سهرات وفترات مفتوحة حول قيمة العمل.

وتشارك شبكة الإذاعات الموجهة ببث كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، إلى جانب برامج خاصة بعدة لغات تسلط الضوء على احتفال مصر بعيد العمال.

كما تقدم شبكة الإذاعات الإقليمية تغطية موسعة عبر محطاتها المختلفة، حيث تبث إذاعات القاهرة الكبرى والقناة وشمال الصعيد ووسط الدلتا والوادي الجديد وجنوب سيناء فترات مفتوحة وبرامج ميدانية من مواقع العمل والإنتاج، تتضمن لقاءات مع العمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتسليط الضوء على دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه الخريطة البرامجية الشاملة اهتمام الإذاعة المصرية بتعزيز قيمة العمل، وتقدير جهود العمال، ودعم قضاياهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الإنتاج والتنمية في المجتمع.