أخبار الوادي الجديد: المحافظة تواصل تصدّرها بتوريد القمح بإجمالي 149 ألف طن.. ورئيس المنطقة الأزهرية يتابع سير امتحانات النقل

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

الوادي الجديد تواصل تصدرها توريد القمح بإجمالي 149 ألف طن

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انتظام أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2026، مع تحقيق معدلات استلام مرتفعة داخل الصوامع والشون على مستوى المحافظة.

الوادي الجديد تواصل تصدرها توريد القمح

وأوضحت وكيل الوزارة، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي داخل المحافظة بلغ نحو 47 ألفًا و416 طنًا و690 كجم، مشيرة إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها خارج المحافظة فقط بلغ 101 ألفًا و540 طنًا و365 كجم، بما يعكس زيادة الإقبال من المزارعين على تسليم المحصول.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن رصيد القمح داخل الصوامع حتى صباح أمس الإثنين كان يُقدر بنحو 131 ألفًا و502 طن و357 كجم، لافتةً إلى أن أعمال التخزين تتم وفق ضوابط دقيقة للحفاظ على جودة الأقماح، مع تطبيق الاشتراطات الفنية المعتمدة في جميع مواقع الاستلام.

وأكدت “سلوي” أن صوامع المحافظة، وخاصة صوامع الخارجة وشرق العوينات، تستقبل الأقماح بشكل يومي دون معوقات، مع تيسير كافة الإجراءات أمام الموردين، وسرعة إنهاء عمليات الوزن والفحص والصرف.

كما أشارت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إلى تشكيل لجان متابعة ميدانية وغرف عمليات على مدار الساعة لمراقبة سير العمل، والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، بما يضمن انتظام منظومة التوريد وتحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

وشددت على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توريد القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدة استمرار تقديم كافة التسهيلات والدعم للمزارعين لتحقيق أعلى معدلات توريد خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة منظومة توريد القمح وتذليل أي معوقات أمام المزارعين.

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات النقل الثانوي

شهدت لجان امتحانات النقل للمرحلة الثانوية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انتظامًا ملحوظًا في سير الامتحانات، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، واتباع دقيق لكافة التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية.

وواصل الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، جولاته الميدانية لمتابعة سير الامتحانات لصفوف النقل الثانوي بلجنة معهد ناصر الثانوي.

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات النقل الثانوي

وحرص فضيلته على محاورة الطلاب للاطمئنان على مستوى الأسئلة، مشددا على ضرورة انضباط عملية تقدير الدرجات وتحري الدقة لينال كل طالب ما يستحقه، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وأكد رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن الامتحانات تُعقد وفق الجداول المقررة دون أية معوقات، مع الالتزام بتطبيق الضوابط التي أقرها قطاع المعاهد الأزهرية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف، أنه تم تجهيز اللجان بكافة الإمكانيات اللازمة، مع التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتكثيف أعمال المتابعة والإشراف لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.

دورة تدريبية موسعة بالوادي الجديد لتفعيل منظومة كارت الفلاح والتحصيل الإلكتروني

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، تنظيم دورة تدريبية موسعة لمسئولي الجمعيات الزراعية حول آليات التحصيل النقدي الإلكتروني، بما يسهم في إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، في إطار توجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو استكمال تطوير منظومة كارت الفلاح، وتعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس عماد بحر وكيل المديرية، والمهندس محمد دسوقي المسئول التنفيذي لمنظومة الحيازة الإلكترونية لكارت الفلاح والمشرف العام على وجه قبلي، إلى جانب عدد من القيادات الزراعية والتنفيذية، وبالتعاون مع الجمعية المركزية برئاسة الحاج محمود الشاذلي.

وشارك في فعاليات التدريب السيد محمد فهيم مدير شئون التعاون الزراعي، والمهندسة نجلاء حسن السعداني المدير التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح بالمحافظة، والسيدة ابتسام عبدالجيد مدير الشئون المالية، فضلًا عن مديري إدارات التعاون الزراعي بمراكز الخارجة وباريس والداخلة، ولفيف من المهندسين والمشرفين القائمين على تشغيل ماكينات التحصيل.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، خلال افتتاحه فعاليات الدورة، أهمية الالتزام بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بدقة، مشددًا على ضرورة التركيز أثناء تنفيذ عمليات التحصيل، والاستفادة من التدريب لتلافي أي أخطاء مستقبلية، بما يحفظ حقوق المزارعين والعاملين على حد سواء.

من جانبه، دعا محمد فهيم مسئولي الجمعيات الزراعية إلى المتابعة اليومية الدقيقة لعمليات التحصيل، وضبط الحسابات بشكل منتظم، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق الشفافية في التعاملات.

وتضمن التدريب شرحًا تفصيليًا قدمه المهندس محمد دسوقي حول آليات استخدام كارت الفلاح في سداد قيمة الأسمدة، إلى جانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بعمليات التحصيل النقدي الإلكتروني، والتحديات التي قد تواجه المستخدمين وسبل التغلب عليها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة.

واختُتمت الدورة بفتح باب النقاش والرد على استفسارات المشاركين، وسط إشادة الحضور بمستوى التنظيم وجودة التدريب، مؤكدين أهمية هذه البرامج في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الزراعية بالمحافظة.