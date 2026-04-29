3 مشروبات تساعدك على خسارة الوزن بشكل سريع

يحرص العديد من الأشخاص على خسارة الوزن بشكل سريع، ويمكن لبعض المشروبات أن تساعدك على خسارة الوزن، وإذا كنت تحسب السعرات الحرارية، فمن المهم أن تراقب ما في كوبك كما تراقب ما في طبقك.

اختيار المشروب المناسب - ومراقبة الكمية التي تصبها - يمكن أن يساعد في كبح شهيتك وتقليل السعرات الحرارية

مشروبات تساعد على خسارة الوزن

- الماء

استبدال المشروبات الغازية المحلاة بالماء سيقلل من سعراتك الحرارية اليومية بمئات السعرات، كما أن شرب كوبين من الماء قبل الوجبة قد يساعدك على الشعور بالشبع أسرع، مما يقلل من كمية الطعام التي تتناولها.

- حليب خالي الدسم أو حليب الصويا

تُعدّ المشروبات قليلة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية خيارات جيدة عند محاولة إنقاص الوزن، ويُناسب الحليب الخالي من الدسم وحليب الصويا هذا الغرض، أما بدائل الحليب النباتية، مثل حليب اللوز ، فتحتوي عادةً على سعرات حرارية أقل من حليب البقر، ولكنها تحتوي على نسبة بروتين أقل، لذا فهي ليست بالضرورة أفضل لإنقاص الوزن

- الشاي الأخضر

يُعدّ الشاي الأخضر خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن دفعة من الطاقة، فهو ليس خاليًا من السعرات الحرارية فحسب، بل تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص الشاي الأخضر قد يُساعد في إنقاص الوزن، يُعتقد أن الكافيين والمغذيات الدقيقة المعروفة باسم الكاتيكينات قد يلعبان دورًا في ذلك، ويبدو أن هذه الفائدة تدوم لبضع ساعات فقط، لذا يُنصح بتناول الشاي الأخضر مرتين يوميًا على الأقل

المصدر webmd