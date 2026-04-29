ضبط 2700 عبوة جبن و7200 كيس ملح و2 طن مكرونة بمخازن غير مرخصة بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن غير المرخصة والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة التموينية وضبط المنتجات مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات الرقابية الموسعة بعدد من مراكز المحافظة عن ضبط 2700 عبوة جبنة مخالفة لاشتراطات التخزين، و7200 كيس ملح طعام، و2 طن مكرونة مجهولة المصدر وغير مدون عليها الأسعار، وذلك داخل مخازن مواد غذائية غير مرخصة، كما تم التحفظ على 100 كرتونة خل مشتبه في صلاحيتها، و100 كرتونة إندومي مجهولة المصدر، و100 شيكارة عدس مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 200 لتر ألبان بدون بيانات داخل مركز تجميع غير مرخص، و40 كجم مواد كيميائية داخل منشأة مخالفة.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي كفر الزيات، تمكنت الحملات من ضبط 600 كيس سناكس مجهول المصدر، و500 زجاجة مياه طبيعية، و432 عبوة بسكويت بدون بيانات، فيما أسفرت حملات الرقابة بالمديرية عن ضبط 1.75 طن أعلاف غير مدون عليها البيانات ومجهولة المصدر،كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة شملت بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية اليومية بجميع المراكز والمدن، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف طرح سلع مجهولة المصدر بالأسواق.