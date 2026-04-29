محافظ الغربية: رفع 373 طن مخلفات والتعامل مع 14 بؤرة بـ9 مراكز ومدن

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، التي شملت أحياء أول وثان طنطا، وأول و ثان المحلة، إلى جانب مراكز زفتى والسنطة وكفر الزيات وسمنود وبسيون، وذلك ضمن خطة عاجلة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة الشوارع، واستعادة المظهر الحضاري اللائق بكافة المناطق.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إجمالي 373 طنًا من المخلفات والقمامة المتراكمة، من خلال التعامل مع 14 بؤرة تجمع للقمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 5 بؤر إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ9 بؤر أخرى، مع استمرار أعمال المتابعة والدفع بالمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تجمعات متبقية، في إطار تحرك تنفيذي واسع للقضاء على التراكمات التاريخية وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

حملات رقابية

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار اليوم من خلال فرق النظافة والمعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع المخلفات أولًا بأول، مشددًا على عدم السماح بعودة البؤر العشوائية مرة أخرى، مع تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع.

ردع مخالفين

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها المكبرة بجميع المراكز والمدن والقرى ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة صحية وآمنة لأهالي الغربية، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يحظى بأولوية قصوى ومتابعة يومية مستمرة.