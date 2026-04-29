أول رد من وكيل موكوينا بشأن أنباء انتقاله إلى الأهلي

علق جلين بينكين، وكيل تيبوهو موكوينا، لاعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على أنباء احتمالية انتقال لاعبه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي عن بديل للمالي أليو ديانج، بعدما تأكد رحيله بشكل رسمي، بنهاية الموسم الجاري.

وقال وكيل موكوينا في تصريحات صحفية: "في كل فترة انتقالات تقريبًا، تثار تكهنات تربط تيبوهو بالنادي الأهلي، لكن، اللاعب لديه عقد مع صنداونز حتى عام 2029".

وأضاف: "في ظل الوضع التعاقدي لموكوينا مع صنداونز، فيجب على الأهلي التواصل مع إدارة النادي الجنوب أفريقي أولًا، إذا كانوا مهتمين بالتعاقد مع اللاعب".

واختتم: "في الوقت الحالي، يركز تيبوهو على الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وبعد ذلك كأس العالم مع منتخب جنوب أفريقيا.. بعد ذلك يمكننا الجلوس وتقييم الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمستقبله في النادي".