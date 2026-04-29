مشادة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. والنادي يرد

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الشركة المتحدة للرياضة، وقنوات أون سبورت، ضد أحد الصحفيين، بسبب دأبه على نشر أخبار ضد النادي.

وشهدت الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية تردد بعض الأنباء عن حدوث مشادة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك بين أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين بسبب انتشار التذاكر الخاصة بمباراة القمة داخل نادي الترسانة وتكرار الموقف في المباريات السابقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة الزمالك على التصدي للأخبار والمعلومات غير الدقيقة والمتداولة بشأن النادي خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها إثارة الجدل بين الجماهير والتأثير على استقرار القلعة البيضاء.

وتؤكد إدارة النادي تمسكها بحقها القانوني في حماية اسم الزمالك ومكانته، مشددة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تناول الأخبار المتعلقة بالنادي، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الإعلامي.