بالقرار المستنير.. اسأل استشير لدعم الملف السكاني بدمياط

انطلقت أولى الدورات التدريبية ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بدمياط ونقابة صيادلة دمياط، في إطار تفعيل مبادرة الألف يوم الذهبية ودعم جهود الدولة في الملف السكاني وتحسين صحة الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي ومنسق مبادرة الألف يوم الذهبية، والدكتورة تسنيم مايلو مدير إدارة تنظيم الأسرة، إلى جانب أعضاء مجلس نقابة صيادلة دمياط: الدكتورة هناء الزفتاوي، الدكتور أسامة الحبشي، والدكتور سامح المسلماني .

وقد قامت الدكتورة تسنيم مايلو مدير إدارة تنظيم الأسرة بتقديم الدورة والتي استهدفت تعزيز دور الصيادلة في الرسالة السكانية، من خلال تدريبهم على تقديم المشورة الأسرية السليمة، ونشر الوعي بأهمية المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول وسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في دعم القرار الصحي المستنير.

كما تم توزيع كارت الإحالة تحت شعار «بالقرار المستنير.. اسأل استشير»، لتفعيل دور الصيدليات العامة في إحالة السيدات في سن الإنجاب والحوامل إلى أقرب وحدة صحية، للتعرف على الخدمات المتاحة والاستفادة من المبادرات الرئاسية المقدمة داخل الوحدات الصحية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الحيوي للصيدلي باعتباره الأقرب للمواطنين والأكثر تواصلًا معهم، بما يجعله شريكًا رئيسيًا في نشر الثقافة الصحية والتوعية المجتمعية.

ومن المقرر تكريم الصيدليات الأكثر تعاونًا وتميزًا في تنفيذ منظومة الإحالة والمشاركة الفعالة في دعم صحة المرأة والأسرة بمحافظة دمياط.