أرقام تكشف الطفرة.. الطاقة المتجددة تقترب من قلب منظومة الكهرباء في مصر

استعرض المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة (سيدا)، مؤشرات وأرقامًا تعكس النمو المتسارع لقطاع الطاقة المتجددة في مصر، مؤكدًا أن إجمالي القدرات الحالية يقترب من 27 ألف ميجاوات.

حجم التوسع المستقبلي

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن هذه القدرات تتوزع بين نحو 9 آلاف ميجاوات قيد التشغيل الفعلي، و4 آلاف ميجاوات تحت التنفيذ، بالإضافة إلى 14 ألف ميجاوات ما زالت في مراحل التطوير، ما يعكس حجم التوسع المستقبلي في هذا القطاع الحيوي.

حجم الإنتاج الفعلي

وأشار إلى أن حجم الإنتاج الفعلي من الطاقة المتجددة يبلغ حاليًا نحو 33 تيراوات/ساعة، من إجمالي إنتاج كهرباء يصل إلى 220 تيراوات/ساعة، وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 12% و16% من إجمالي الكهرباء المنتجة في مصر، في مؤشر واضح على تزايد مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.