الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة صادرت أصولًا بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بإيران
هل هناك شر محض أو أن الخير دائمًا نجده في كل شيء؟.. علي جمعة يوضح
هل توجد مشكلة فى البطيخ المتواجد بالأسواق؟.. متحدث الزراعة يحسم الجدل
يحد من المشاكل الأسرية.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قانون الأسرة الجديد
سعر الذهب في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. استقرار رغم التراجع العالمي
رويترز: الولايات المتحدة تقترح تشكيل تحالف جديد لإعادة حركة السفن عبر مضيق هرمز
شهامة وكرم المصريين.. طبيب يرفض تقاضي أجر عملية جراحية بعد علمه أن المريض من غزة
الاحتلال: حجم "أسطول الصمود" دفعنا إلى السيطرة عليه بعيدًا عن سواحل غزة
إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم
بلومبرج: طلب أمريكي لصاروخ فرط صوتي يثير تساؤلات حول التصعيد مع إيران
كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة.. أفضل أذكار بعد الصلاة كما وردت في السنة
عمرو عثمان: تخريج 100 متعافٍ جديد من مركز العزيمة بأسوان
رغم هيمنة التكنولوجيا.. المقاتل والسلاح التقليدي كلمة الحسم في الحروب الحديثة

محمد البدوي

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن طبيعة الحروب شهدت تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة، نتيجة التحولات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن أشكال الصراعات الحالية لم تعد تشبه الحروب التقليدية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على المواجهات المباشرة.

 أطراف إقليمية ودولية 

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن ما يحدث في الشرق الأوسط يعكس بوضوح هذا التطور، حيث تتداخل أطراف إقليمية ودولية في صراعات تستخدم فيها أدوات قتالية متقدمة.

استخدام تقنيات متطورة 

وأشار إلى أن الحروب الحديثة باتت تعتمد بشكل متزايد على القوة الجوية والفضائية، من خلال الصواريخ والطائرات، إضافة إلى الهجمات السيبرانية واستخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار.

ورغم هذا التطور، شدد العمدة على أن السلاح التقليدي لم يفقد أهميته، موضحًا أن الدبابات والصواريخ والقوات البرية لا تزال عناصر أساسية في أي منظومة قتالية، ولم يتم الاستغناء عنها حتى الآن في حسم المعارك.

التدريب الجيد والجاهزية

وأكد أن العنصر البشري يظل العامل الأهم في تحقيق النصر، حيث يبقى المقاتل هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الجيوش، بغض النظر عن مدى تطور الأسلحة، مشددًا على أن التدريب الجيد والجاهزية العالية والروح المعنوية تمثل عوامل حاسمة تجعل الإنسان في قلب أي معركة.

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

مقتل شاب بعد اعتراضه على سلوك غير لائق أمام منزله.. وأحد معارفه: تم ضبط الجاني وهياخد جزاءه

إنهاء حياة شاب بعد اعتراضه على سلوك غير لائق أمام منزله.. وجيرانه: اسمه محفور في قلوبنا

الذهب

انخفاض جديد في أسعار الذهب بالأسواق.. وسعر عيار 21 مفاجأة

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني يوضح قول الله "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله"

ملتقى السيرة النبوية

الجامع الأزهر: «طلحة الفياض» نموذج فريد في تسخير المال لبناء المجتمع

عمرو الورداني

هل العمل مجرد أكل عيش أم طريق لمحبة الله؟.. عمرو الورداني يجيب

بالصور

طريقة عمل خبز الحبوب الصحي الطازج

طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج

الصين توقف إصدار تراخيص روبوتاكسي جديدة وسط فوضى تشغيلية لشركة بايدو

بايدو
بايدو
بايدو

تارا عماد تثير الجدل خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

