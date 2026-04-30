حلمي طولان: جماهير الزمالك كلمة السر في نتائج الفريق

أكد حلمي طولان نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك يستحق الدعم، مشيرًا إلى أن الفريق يمر بظروف صعبة منذ بداية الموسم.

وقال طولان، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الجهاز الفني واللاعبين “معذورون تمامًا”، خاصة في ظل عدم امتلاك الفريق قائمة قوية مقارنة بالمنافسين.

وأوضح أن الزمالك قدّم نتائج متباينة هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز على نادي بيراميدز، وتعادل مع نادي إنبي، مؤكدًا أن لكل مباراة ظروفها الخاصة التي تؤثر على الأداء والنتيجة.

وأضاف طولان أن المقارنة بين قائمة الزمالك وقائمتي الأهلي وبيراميدز تُظهر الفارق في الإمكانيات، مطالبًا بعدم تحميل المدرب واللاعبين فوق طاقتهم في هذه المرحلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك تلعب الدور الأكبر في دعم الفريق، معتبرًا أنها السبب الرئيسي في استمرار الفريق في المنافسة واعتلاء قمة الدوري حتى الآن.