رئيس مدينة مرسى علم يعقد لقاءً جماهيريًا لبحث مطالب المواطنين

عقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، لقاءً صباح اليوم مع عدد من الأهالي، لبحث الطلبات المقدمة والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير المدينة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع رئيس المدينة إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، ووضع حلول ومقترحات مناسبة لها، بما يسهم في تذليل المعوقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد خليل حرص الأجهزة التنفيذية على التعامل مع كافة المشكلات بشفافية ووضوح، والعمل على دراستها والرد عليها وفقًا للقوانين المنظمة، مشددًا على سعيه لتلبية احتياجات المواطنين وتسريع إنجاز الخدمات، والتصدي لأي معوقات قد تعرقل مصالحهم.

كما أشار إلى استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، باعتبارها أداة فعالة لتعزيز التواصل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين داخل المدينة.