الأمم المتحدة: 150 ألف نازح لبناني يعيشون في مخيمات داخل لبنان

أعلنت الأمم المتحدة، عن 150 ألف نازح لبناني يعيشون في مخيمات داخل لبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكانت تقارير إعلامية رصدت مشاهد عودة كثيفة للنازحين اللبنانيين إلى مناطق الجنوب، مع تحرك آلاف الأسر من العاصمة بيروت باتجاه مدن وبلدات الجنوب، في أعقاب التطورات الأخيرة وإعلان إجراءات لتسهيل المرور.



كما شهد الطريق الساحلي بين بيروت ومدينة صيدا كثافة مرورية كبيرة، حيث تتدفق أعداد ضخمة من السيارات التي تقل العائدين إلى مناطقهم، مشيرًا إلى أن صيدا تمثل البوابة الرئيسية لدخول الجنوب اللبناني، ومنها تتجه الأسر إلى بلدات عدة في أقضية صور والنبطية.