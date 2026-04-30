رئيس نقابة البنوك: القيادة السياسية تبرهن أن كل جهد مبذول محل فخر للوطن

أكد عادل أحمد عمران، رئيس النقابة العامة للبنوك، أن احتفاء الدولة بالعمل النقابي المخلص يعزز من قيم الانتماء لدى الطبقة العاملة المصرية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي والمالي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد التي تحظى بتقدير القيادة السياسية.

وأضاف في تصريحات له لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن فكرة تكريمه وهو لا يزال بالخدمة هي بمثابة حافز لجميع زملائه بمواصلة العطاء بكل إخلاص، مؤكداً أن الدولة المصرية اليوم تثبت بالدليل القاطع أنها لا تنسى أبناءها المخلصين وتراقب جهودهم في صمت لتكرمهم في الوقت المناسب، وهو ما يجسد مفهوم العدالة في تقدير الكفاءات والكوادر التي أفنت سنوات عمرها في خدمة العمل العام.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق في رسالة للعمال بمواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية، كما كرم الرئيس قدامى النقابين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.