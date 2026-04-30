جامعة الوادي الجديد تنظم مسابقة الطالب المثالي للعام 2026/2025

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2025 /2026م، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور رجب كامل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلاب مختلف كليات الجامعة، شملت كليات التربية، الزراعة، الطب البيطري، العلوم، علوم الرياضة، الآداب، الطب، الصيدلة.

بلغ عدد المشاركين نحو 19 طالبًا وطالبة، تنافسوا في عدة محاور تهدف إلى تقييم شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، من حيث التفوق العلمي والثقافة العامة والقدرات القيادية والأنشطة الطلابية، إلى جانب مهارات التواصل والحوار، حيث تم تقييم المتسابقين من خلال مقابلات شخصية واختبارات متنوعة ركزت على قياس مستوى الوعي العام والقدرة على التعبير ومدى مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة داخل الجامعة.

وأكدت إدارة الجامعة حرصها على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب، مشيرةً إلى أن مثل هذه المسابقات تعد منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الطلاب في مختلف المجالات.