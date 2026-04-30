ننشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسي في عيد العمال

شهدت احتفالية عيد العمال التي أقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنخبة من رموز العمل النقابي وكوادر وزارة العمل، بالإضافة إلى نماذج ملهمة من ذوي الهمم وقصص الكفاح النسائية، تقديراً لعطائهم المتميز ودورهم في دعم مسيرة الإنتاج.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمكرمين وما قدموه من إنجازات:

أولاً: قدامى النقابيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر

صفية السيد أحمد:نائب أول رئيس النقابة العامة للاتصالات سابقاً؛ تقديراً لمساهمتها في الحفاظ على حقوق المرأة العاملة المصرية والعربية خلال توليها منصب سكرتيرة المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال مصر.

موسى محمد حسن:نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر؛ لدوره في إعداد صندوق التكافل بشركة النصر للفوسفات واللوائح الخاصة برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم.

اسم المرحوم عطية عبد الباري محمد:وكيل النقابة العامة للصناعات الغذائية (تسلم عنه نجله السيد/ محمد عطية)؛ لمشاركته في تطوير لوائح الشركات التابعة للوزارة والمساهمة في حل النزاعات العمالية.

عادل أحمد عمران:رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية؛ لمشاركته في تطوير لوائح العاملين بالقطاع المصرفي ورفع قدراتهم المهنية.

عادل عبد الفضيل أحمد:رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سابقاً؛ تقديراً لمشاركته في صياغة القوانين الخاصة بالعمل والعمال.

ثانياً: كوادر وزارة العمل وذوي الهمم ونماذج الكفاح