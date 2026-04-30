الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ننشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسي في عيد العمال

عيد العمال

شهدت احتفالية عيد العمال التي أقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنخبة من رموز العمل النقابي وكوادر وزارة العمل، بالإضافة إلى نماذج ملهمة من ذوي الهمم وقصص الكفاح النسائية، تقديراً لعطائهم المتميز ودورهم في دعم مسيرة الإنتاج. 

وفيما يلي القائمة الكاملة للمكرمين وما قدموه من إنجازات:

أولاً: قدامى النقابيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر

  • صفية السيد أحمد:نائب أول رئيس النقابة العامة للاتصالات سابقاً؛ تقديراً لمساهمتها في الحفاظ على حقوق المرأة العاملة المصرية والعربية خلال توليها منصب سكرتيرة المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال مصر. 
  • موسى محمد حسن:نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر؛ لدوره في إعداد صندوق التكافل بشركة النصر للفوسفات واللوائح الخاصة برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم. 
  • اسم المرحوم عطية عبد الباري محمد:وكيل النقابة العامة للصناعات الغذائية (تسلم عنه نجله السيد/ محمد عطية)؛ لمشاركته في تطوير لوائح الشركات التابعة للوزارة والمساهمة في حل النزاعات العمالية. 
  • عادل أحمد عمران:رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية؛ لمشاركته في تطوير لوائح العاملين بالقطاع المصرفي ورفع قدراتهم المهنية. 
  • عادل عبد الفضيل أحمد:رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سابقاً؛ تقديراً لمشاركته في صياغة القوانين الخاصة بالعمل والعمال. 

ثانياً: كوادر وزارة العمل وذوي الهمم ونماذج الكفاح

  • كريمة عبد الرحمن حسن:مدير عام تراخيص الأجانب بوزارة العمل؛ تقديراً لعطائها المهني المتميز في تنظيم سوق العمل ودعم المشروعات القومية الكبرى. 
  • عطيات سيد محمود:باحث قانوني بوزارة العمل (من ذوي الهمم)؛ تقديراً لمسيرتها في مجال العلاقات الدولية والتشريعات العمالية وتعزيز التعاون الدولي. 
  • الدكتور وائل همام فؤاد:مهندس ميكانيكا ومدير وحدة التخطيط بالمجلس القومي لذوي الهمم؛ لتميزه المهني كباحث في إدارة الأزمات ومديراً للتخطيط والمتابعة. 
  • هبة محمد عبد الرحمن:(تمتهن مهنة النقاشة)؛ تقديراً لرحلة كفاحها الاستثنائية وعزيمتها في مواجهة التحديات المجتمعية لتأمين رزق حلال لأسرتها. 
صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد