متعافيا من الإغلاق الفيدرالي.. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2% في الفترة من يناير إلى مارس

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في بداية عام 2026، حيث توسع بوتيرة متواضعة بلغت 2% في الفترة من يناير إلى مارس بعد تعافيه من إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي استمر 43 يوما في الخريف الماضي. لكن الآفاق لا تزال غائمة بسبب الحرب مع إيران.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس بأن الناتج المحلي الإجمالي - وهو نتاج الأمة من السلع والخدمات - انتعش من توسع باهت بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025. ونما الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 9.3% في الربع الأول، مما أضاف أكثر من نصف نقطة مئوية إلى النمو بعد أن اقتطع 1.16 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2025، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 1.6% في الربع الأول من 1.9% في نهاية عام 2025. لكن استثمارات الأعمال، التي يرجح أنها مدفوعة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ارتفعت بوتيرة 8.7%.

وأغلقت إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما غذى التضخم وأضر بالمستهلكين. وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أعلن يوم الأربعاء إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير، إلى "مستوى عالٍ من عدم اليقين" الناجم عن الصراع.