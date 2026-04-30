بلتاجي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تعزز الاقتصاد الإنتاجي

أكد النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية وقرارات عيد العمال تمثل دفعة قوية نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج الحقيقي، مشددًا على أن العامل المصري يظل الركيزة الأساسية في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح بلتاجي، في بيان له اليوم، أن تأكيد الدولة على توطين الصناعة وتعزيز شعار "صنع في مصر" يعكس رؤية اقتصادية واضحة تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية المنتج المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن القرارات الخاصة بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل تعكس توجهًا جادًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن إطلاق منصة سوق العمل، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يمثل خطوة مهمة نحو معالجة اختلالات سوق العمل، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة وتأهيل العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات العصر.

وأكد بلتاجي أن دعم التدريب المهني وتعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل الكوادر البشرية يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للعمال، بما يعزز قدرتهم على الإنتاج ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.