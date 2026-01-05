ثابت عند 5957 جنيًها .. آخر تحديث لعيار 18 في الصاغة

سجل أوسط أعيرة الذهب ثباتًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 1-5-2026 داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب

وسجل آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب و هو عيار 18 نحو 5957 جنيهًا للشراء و 5914 جنيهًا للبيع.

واستقرت أسعار الذهب في مصر مع أول ؛ على مستوي الأعيرة المختلفة.

الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر الذهب استقراراً دون تغيير مع ترقب في السوق المحلي.

آخر تحديث

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6950 جنيهًا منذ بدء تعاملات مساء أمس

تحركات الذهب

بعد ساعات من التداول سجل سعر المعدن الأصفر استقرارًا بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 20 جنيهًا أمس .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7942 جنيها للشراء و 7885 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيها للشراء و 7228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبرانتشارًا نحو 6950 جنيهًأ للشراء و 6900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5957 جنيهًا للشراء و 5914 جنيهًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

سجل سعر أوقية الذهب 4610 دولار للشراء و4609 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمي

حالة من الترقب والحذر داخل سوق الذهب المحلي في ظل متابعة التطورات العالمية.

و شهدت الأسعار العالمية للذهب تحركات قوية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث تراجع الذهب الفوري إلى 4549.34 دولارًا للأوقية، قبل أن يسجل هبوطًا بنسبة 1.34% إلى 4546.46 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.88 نقطة، وصعود عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ مارس.

كما أن المشهد السياسي زاد من حدة الترقب في الأسواق، مع تزامن اجتماع الفيدرالي مع مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعكس حجم التدخل السياسي في المشهد الاقتصادي، ويفتح الباب أمام احتمالات تحركات استثنائية خلال الفترة المقبلة.

جاءت الضغوط على الذهب نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث صعد خام غرب تكساس إلى 107.03 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت إلى 110.70 دولار، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية مرتبطة بالعرض والطلب.

كما أن الأسواق المالية الأخرى شهدت تراجعات ملحوظة، حيث انخفضت مؤشرات «إس آند بي 500» و«داو جونز» و«ناسداك»، كما تراجعت البيتكوين إلى 75191 دولارًا، في ظل موجة عزوف عن المخاطر واتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم.