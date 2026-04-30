بـ 9.5 مليون جنيه .. إطلاق التيار الكهربائي بموزع الحمراء بشركة البحيرة

أطلقت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس بهجت فياض التيار بموزع الحمراء بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال استكمال موزع الحمراء جهد 22 ك.ف بهندسة كهرباء وادي النطرون، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 9.5 مليون جنيه.



ويعد استكمال الموزع إضافة قوية لدعم منظومة التغذية الكهربائية بالمنطقة، حيث يسهم في تحسين جودة واستقرار التغذية الكهربية ، وتقليل فترات الانقطاع، ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن استيعاب الزيادة في الأحمال الناتجة عن التوسعات الزراعية والصناعية المتنامية بنطاق مدينة وادي النطرون.



كما ينعكس تشغيل موزع الحمراء بشكل مباشر على تحسين مؤشرات جودة الخدمة، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقديم خدمة كهربائية متميزة ومستدامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور المهندس محمود عصمت- وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الأداء والاعتمادية.



ووفقًا لتعليمات المهندس بهجت عبد الحليم فياض - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.