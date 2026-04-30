أبو هميلة يلتقي وزير الخارجية لتكامل الجهود بما يخدم المصالح الوطنية

التقى اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار التشاور حول سبل دفع آلية العمل العربي المشترك وتكامل الجهود بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم أمن واستقرار المنطقة .

وقد استعرض وزير الخارجية الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوزارة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة الدول العربية الشقيقة، مشيدا بأهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الروابط المؤسسية مع البرلمانات العربية، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لدعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وعلى رأسها احترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون العربية، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية الشقيقة.

وقد صرح النائب محمد أبو هميلة عن حرص لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على مواصلة التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، لدعم تحركات وأولويات السياسة الخارجية المصرية على الساحة العربية، والإسهام بفاعلية في حماية محددات الأمن القومي المصري والعربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وقد تقدم أبو هميلة، بالشكر والتقدير لـ وزير الخارجية والسادة مساعدوه على التعاون والتنسيق المستمر والفعال مع أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس النواب في كافة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة والموضوعات التي تم طرحها للمناقشة خلال الفترة السابقة، مثنيا على الجهود الدبلوماسية المصرية التي تبذلها وزارة الخارجية المصرية بقيادة الوزير بدر عبدالعاطي وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعاني منها منطقتنا العربية.