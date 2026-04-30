مرجان: لقاء الرئيس السيسي برئيس جامعة هيروشيما يستهدف تحديث التعليم

قال النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم وتعزيز التعاون الدولي مع القوى التعليمية الكبرى، وعلى رأسها اليابان.

وأوضح مرجان خلال تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس خلال اللقاء على التوسع في التعاون في مجالات التعليم الأساسي والجامعي، يمثل خطوة مهمة نحو دعم خطط الدولة لتحديث المناهج الدراسية ورفع جودة العملية التعليمية، بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن، التركيز على إدماج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ومؤهل بمهارات حديثة تتناسب مع متطلبات المستقبل.

وأشار نائب الجيزة إلى أن إشادة الجانب الياباني بالتجربة المصرية في تطوير التعليم تعكس نجاح الجهود الحكومية في هذا القطاع، وتعزز من فرص نقل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.

واختتم النائب محمود مرجان تصريحه، بالتأكيد على أن هذا النوع من الشراكات الدولية يمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم في مصر، ويسهم في دعم مسار التنمية وبناء الإنسان المصري وفق رؤية الدولة الحديثة.