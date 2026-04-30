قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : الحصار ضد إيران هائل .. واقتصادهم ينهار
غلق كلي 10 أيام لـ طريق مصر أسوان الزراعي الغربي | اِعرف التحويلات المرورية
3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب : لا مانع لدي من مشاركة إيران في كأس العالم
عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار
ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
اشتباكات عنيفة بين بروكسي ومسار إف سي بعد أزمة تحكيمية في دوري المحترفين
سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى
محمد صلاح يستمتع بلحظات استجمام هادئة بعد غيابه عن المباريات للإصابة
نظام الطيبات ليس علاجا .. جمال شعبان يحذر المواطنين
19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة .. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
سحب 30 ألف لعبة من الأسواق في بريطانيا بسبب مادة مسرطنة.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج : توسعة مجلس الأمن تفتح بابًا تاريخيًا لمصر لتمثيل أفريقيا بعضوية دائمة

سمير فرج
سمير فرج
رحمة سمير

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن قد تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز مكانتها الدولية، عبر الحصول على المقعد الأفريقي المحتمل في حال زيادة عدد الأعضاء الدائمين.

وأوضح فرج خلال لقاء له في الحياة اليوم، أن المقترحات المطروحة تتضمن إضافة أربعة أعضاء جدد إلى مجلس الأمن، يمثلون أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا وآسيا، بما يعكس توازنًا أكبر في النظام الدولي، مشيرًا إلى أن الدولة الأفريقية التي ستنال هذا المقعد ستكون ذات أهمية كبرى للقارة بأكملها.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن مصر تمتلك فرصًا قوية للمنافسة على هذا المقعد، في ظل التحركات المصرية المتزايدة داخل أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعمل على استعادة الدور المصري التاريخي داخل القارة، بما يعزز فرص القاهرة في أي تصويت مستقبلي.

وأضاف أن الجدل لا يزال قائمًا حول مستقبل "حق الفيتو"، سواء باستمراره للدول الخمس الكبرى فقط أو إلغائه ضمن أي هيكل جديد، موضحًا أن هذا الملف سيكون أحد أبرز القضايا المطروحة في مناقشات إصلاح الأمم المتحدة المقبلة.

وشدد فرج على أن الحضور المصري القوي في أفريقيا لم يعد مجرد تحرك دبلوماسي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان تمثيل مصر للقارة في المؤسسات الدولية الكبرى، مؤكدًا أن القاهرة تسعى بقوة لتكون الصوت الأفريقي الأبرز داخل مجلس الأمن حال إقرار الإصلاحات المنتظرة.

الخبير العسكري المناقشات الدولية سمير فرج الأمم المتحدة استراتيجية مصر

سمير فرج

سمير فرج: إصلاح مجلس الأمن قد يمنح مصر فرصة تاريخية لتمثيل أفريقيا بمقعد دائم

سمير فرج

سمير فرج : توسعة مجلس الأمن تفتح بابًا تاريخيًا لمصر لتمثيل أفريقيا بعضوية دائمة

