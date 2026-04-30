سمير فرج : توسعة مجلس الأمن تفتح بابًا تاريخيًا لمصر لتمثيل أفريقيا بعضوية دائمة

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن قد تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز مكانتها الدولية، عبر الحصول على المقعد الأفريقي المحتمل في حال زيادة عدد الأعضاء الدائمين.

وأوضح فرج خلال لقاء له في الحياة اليوم، أن المقترحات المطروحة تتضمن إضافة أربعة أعضاء جدد إلى مجلس الأمن، يمثلون أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا وآسيا، بما يعكس توازنًا أكبر في النظام الدولي، مشيرًا إلى أن الدولة الأفريقية التي ستنال هذا المقعد ستكون ذات أهمية كبرى للقارة بأكملها.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن مصر تمتلك فرصًا قوية للمنافسة على هذا المقعد، في ظل التحركات المصرية المتزايدة داخل أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعمل على استعادة الدور المصري التاريخي داخل القارة، بما يعزز فرص القاهرة في أي تصويت مستقبلي.

وأضاف أن الجدل لا يزال قائمًا حول مستقبل "حق الفيتو"، سواء باستمراره للدول الخمس الكبرى فقط أو إلغائه ضمن أي هيكل جديد، موضحًا أن هذا الملف سيكون أحد أبرز القضايا المطروحة في مناقشات إصلاح الأمم المتحدة المقبلة.

وشدد فرج على أن الحضور المصري القوي في أفريقيا لم يعد مجرد تحرك دبلوماسي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان تمثيل مصر للقارة في المؤسسات الدولية الكبرى، مؤكدًا أن القاهرة تسعى بقوة لتكون الصوت الأفريقي الأبرز داخل مجلس الأمن حال إقرار الإصلاحات المنتظرة.