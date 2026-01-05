الرئيس السيسي : التنمية لا تتحقق إلا بالعزيمة والإصرار والعلم .. ومصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

صنع في مصر عهد وطني.. الرئيس السيسي: التنمية لا تتحقق إلا بالعزيمة والإصرار والعلم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "صنع فى مصر" ليس مجرد شعار، بل هو عهد وطني، وهدف عظيم، نسعى من خلاله إلى بناء اقتصاد قوي، نصون به أمننا القومي، ونحسن من خلاله استغلال مواردنا، ونفتح به آفاق العمل والأمل للأجيال القادمة.



الرئيس السيسي: الدولة تسعى جاهدة لتعزيز وتوفير فرص العمل داخليا وخارجيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني، على إعطاء أولوية للتدريب المهني، والمساهمة الفعالة في إعداد عمالة مؤهلة ومدربة، وفق مناهج متطورة، وإنشاء المدارس والمعاهد.. التي تنهض بهذا الدور.

ركيزة التنمية .. عمال مصر: اهتمام رئاسي بالعمالة غير المنتظمة

علق عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة معنا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



سيد الطيب يفتح النار على نظام الطيبات .. ويكشف تجربته الشخصية

شن الفنان سيد الطيب هجومًا على ما يعرف بـ نظام الطيبات الذي ارتبط باسم الراحل الدكتور ضياء العوضي، كاشفا عن تجربته الشخصية معه وما ترتب عليها من آثار صحية.



من التريند إلى المائدة .. بسمة وهبة تكشف سر الإقبال المتزايد على عيش الشعير

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن حالة الجدل والاهتمام الكبير الذي شهده “عيش الشعير” خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها تابعت هذا الموضوع باهتمام بعد انتشاره بشكل لافت بين الجمهور.



النائب محمد أبو العينين يحذر من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين في ملتقى الجامعات الأورومتوسطية بمدينة فاس بالمغرب.



مصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة ويتهمها بالخيانة والتطاول على الدولة

شنّ الإعلامي مصطفى بكري هجومًا حادًا على داليا زيادة، ووجه لها انتقادات شديدة اللهجة، متهمًا إياها بتجاوزات وبتغيير مواقفها تجاه الدولة المصرية.



مصطفى بكري: الإخوان سعت إلى أخونة الدولة واستهدفت الهوية الوطنية عبر مراحل مختلفة

أكد الإعلامي مصطفى بكري إن الهدف الحقيقي من تحركات جماعة الإخوان المسلمين لم يكن مجرد الوصول إلى السلطة، وإنما السعي إلى ما وصفه بـ“أخونة الدولة” ومحاولة التأثير على الهوية الوطنية، بما أدى إلى أزمات كبيرة خلال فترات مختلفة.