الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي : التنمية لا تتحقق إلا بالعزيمة والإصرار والعلم .. ومصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة | أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

صنع في مصر عهد وطني.. الرئيس السيسي: التنمية لا تتحقق إلا بالعزيمة والإصرار والعلم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "صنع فى مصر" ليس مجرد شعار، بل هو عهد وطني، وهدف عظيم، نسعى من خلاله إلى بناء اقتصاد قوي، نصون به أمننا القومي، ونحسن من خلاله استغلال مواردنا، ونفتح به آفاق العمل والأمل للأجيال القادمة.


الرئيس السيسي: الدولة تسعى جاهدة لتعزيز وتوفير فرص العمل داخليا وخارجيا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يشجع  القطاع الخاص والمجتمع المدني، على إعطاء أولوية للتدريب المهني، والمساهمة الفعالة في إعداد عمالة مؤهلة ومدربة، وفق مناهج متطورة، وإنشاء المدارس والمعاهد.. التي تنهض بهذا الدور.

ركيزة التنمية .. عمال مصر: اهتمام رئاسي بالعمالة غير المنتظمة
علق عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة معنا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


سيد الطيب يفتح النار على نظام الطيبات .. ويكشف تجربته الشخصية
شن الفنان سيد الطيب هجومًا على ما يعرف بـ نظام الطيبات الذي ارتبط باسم الراحل الدكتور ضياء العوضي، كاشفا عن تجربته الشخصية معه وما ترتب عليها من آثار صحية.


من التريند إلى المائدة .. بسمة وهبة تكشف سر الإقبال المتزايد على عيش الشعير
تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن حالة الجدل والاهتمام الكبير الذي شهده “عيش الشعير” خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها تابعت هذا الموضوع باهتمام بعد انتشاره بشكل لافت بين الجمهور.


النائب محمد أبو العينين يحذر من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين في  ملتقى الجامعات الأورومتوسطية بمدينة فاس بالمغرب.


مصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة ويتهمها بالخيانة والتطاول على الدولة
شنّ الإعلامي مصطفى بكري هجومًا حادًا على داليا زيادة، ووجه لها انتقادات شديدة اللهجة، متهمًا إياها بتجاوزات وبتغيير مواقفها تجاه الدولة المصرية.


مصطفى بكري: الإخوان سعت إلى أخونة الدولة واستهدفت الهوية الوطنية عبر مراحل مختلفة
أكد الإعلامي مصطفى بكري إن الهدف الحقيقي من تحركات جماعة الإخوان المسلمين لم يكن مجرد الوصول إلى السلطة، وإنما السعي إلى ما وصفه بـ“أخونة الدولة” ومحاولة التأثير على الهوية الوطنية، بما أدى إلى أزمات كبيرة خلال فترات مختلفة.

السيسي الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو ترامب ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

الطقس في مصر

الطقس غدا .. استمرار الموجة الحارة وتحذيرات من رمال مثيرة للأتربة

الزواج المسيحي

متى يكون الزواج المسيحي باطلا .. ومتى يحق التطليق؟ القانون يجيب

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون

بالصور

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه

ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

ألين أرفليان
ألين أرفليان
ألين أرفليان

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد