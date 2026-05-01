نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح اللون مع توب ذا أكمام طويلة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نسرين طافش حذء رياضي مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج الغامق، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.