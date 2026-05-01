سليمان وهدان : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال ضربة بداية لإصلاح شامل

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل حزمة متكاملة تجمع بين الدعم العاجل والإصلاح الاستراتيجي طويل المدى، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية واضحة لبناء سوق عمل قوي ومتوازن.



وأوضح "وهدان" فى بيان له أصدره اليوم أن التركيز على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل يُعد خطوة محورية نحو معالجة الخلل التاريخي بين مخرجات التعليم ومتطلبات الصناعة، مطالبًا الحكومة بسرعة وضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني واضح لتفعيل هذه اللجان، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.



وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن قرار صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة يعكس انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في صرف هذه المستحقات دون أي تعقيدات إجرائية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المناسب.



كما شدد على أهمية تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، ورفع كفاءتها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.



وطالب النائب سليمان وهدان الحكومة بمتابعة دقيقة لكافة القرارات الرئاسية، وتكثيف الرقابة لضمان التنفيذ الفعلي، وليس الاكتفاء بالإعلان، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا من جميع الجهات المعنية



وقال : ما طرحه الرئيس السيسى هو بداية قوية لإصلاح حقيقي، لكن النجاح مرهون بسرعة التنفيذ فالعمال لا ينتظرون وعودًا، بل إجراءات تُترجم إلى واقع ملموس .

